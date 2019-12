RIBERY, Torna a febbraio, ecco le partite che salterà

Franck Ribery si opererà tra oggi e domani, in Germania, e l'operazione sarà eseguita dal professor Muller Wolffahrt. Lo stesso che, qualche anno fa, operò Mario Gomez. L'ex Bayern lasciava intendere di essere pronto a scendere in campo (grazie alle infiltrazioni) già contro l’Inter. Il buon senso però, e il dolore, alla fine lo hanno spinto ad arrendersi. E adesso quando rientra? Appuntamento a febbraio. Ciò significa che la Fiorentina dovrà farne a meno per le partite con Inter, Roma, Bologna, Spal, Atalanta (Coppa Italia), Napoli, Genoa e, quasi sicuramente, Juventus. Difficile infatti, forse impossibile, che possa recuperare in tempo per il faccia a faccia dello Stadium, in calendario per il 2 febbraio. Più facile (ma non scontato) che possa farcela per l’impegno successivo, il 9 febbraio, contro l’Atalanta. Lo riporta il Corriere Fiorentino.