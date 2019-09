RIBERY, Si candida per una maglia da titolare

Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio si analizza la partita di ieri sera tra Fiorentina e Perugia. Un buon test in vista della sfida dell'anno contro la Juventus. Quello che si è visto e che ad esempio Ribery è in crescita di forma e i sette giorni che mancano alla Juventus autorizzano a pensare che entrerà in corsa per una maglia da titolare. Nel secondo tempo c'è tempo anche per l'esordio di Ghezzal e Bobby Duncan. La Fiorentina pur padrona del campo, non riesce a trovare il 2-0, ma il risultato era l'ultima cosa che contava.