RIBERY, Sarà ancora in panchina contro il Genoa

La Fiorentina si sta preparando in vista della sfida di domenica a Genova contro i rossoblù. Per quanto riguarda la formazione, Milan Badelj che col Napoli era uscito acciaccato sarà a disposizione di Montella. Giorni importanti anche per capire meglio la condizione fisica di Franck Ribery, che con ogni probabilità al Ferraris partirà di nuovo dalla panchina. L'attaccante ex Bayern potrebbe invece essere tra i titolari dell'impegno casalingo contro la Juventus dopo la sosta. Lo riporta La Nazione.