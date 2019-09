RIBERY, Pronta la lezione d'Europa all'Atalanta

L'Atalanta, fresca di quattro schiaffi rimediati alla sua prima apparizione in Champions, se la vedrà con Ribery che invece la Champions l'ha anche vinta nel 2013. E proprio il francese, che in allenamento fa i tunnel anche a Boateng, si candida ad essere ancora più leader dell'attacco viola, come scrive il Corriere dello sport. Dopo i 4 dribbling riusciti nella gara contro la Juventus, ora ha bisogno di fare centro anche nel nuovo campionato visto che in Ligue1 e Bundes l'ha fatta sempre da padrone, restando a secco solo in Turchia. E se l'Atalanta dopo uno stop dal gennaio 2018 si è sempre rialzata, per la Fiorentina ci sono l'orgoglio di voler abbandonare uno score così scarno in trasferta (dal 2002 non accadeva) e Ribery che vuole scrivere la storia e far ritrovare i tre punti alla Fiorentina.