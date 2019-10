RIBERY, Lo stadio è pronto per una nuova ovazione

Spazio dedicato alla grande festa che lo stadio Franchi ha intenzione di dedicare a Ribery sulle colonne de Il Corriere dello Sport-Stadio: come sottolinea il quotidiano, i tifosi viola stanno pregustando un’altra standing ovation per il proprio campione, dopo quella che tutta San Siro gli ha tributato domenica. Contro l’Udinese, all’ora di pranzo, tutti gli occhi dei tifosi viola (ma non solo) saranno sul terreno del Comunale, dove la Fiorentina andrà a caccia del terzo successo consecutivo per provare a chiudere questo secondo spezzone di campionato prima della sosta per le Nazionali a ridosso della zona Europa o addirittura all’interno.