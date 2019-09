RIBERY, Lavora duro per essere titolare con la Juve

L'edizione di Repubblica parla della Fiorentina e della situazione dei giocatori dopo le due sconfitte con cui ha aperto il campionato. La squadra viola oggi svolgerà l'ultimo giorno di riposo e da domani tornerà ad allenarsi in vista della partita contro la Juventus. Chi vuole esserci dall'inizio è Franck Ribery, al lavoro per mettere minuti nelle gambe e trovare la condizione giusta. Per lui come per tutta la Fiorentina che non è partita per le Nazionali l'amichevole di sabato contro l'Empoli sarà un'ottima occasione per mettersi alla prova: in vista c'è una partita che non è come le altre.