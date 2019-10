RIBERY, La sua presenza fa crescere sereni i giovani

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino sottolinea una volta di più l'importanza rivestita in questa Fiorentina da Franck Ribery. L'ex Bayern si è preso rapidamente il centro della scena. L'asso francese, però, conta soprattutto per il peso che ricopre anche all'immagine dell'opinione pubblica, fattore questo che permette così ai giovani talenti della squadra, Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli - giocatori a lui più vicini in campo - di crescere in tranquillità.