RIBERY, L'offerta della Salernitana. Filtra ottimismo

La Salernitana nelle ultime ore ha spinto sull’acceleratore per convincere Franck Ribery. Il trentottenne rimasto libero a giugno dopo la fine del contratto con la Fiorentina aveva anche un discorso aperto col Verona, ma ora il club di Setti si sta defilando. Il feeling con i veneti non è scattato e la Salernitana è pronta ad approfittarne. I campani hanno fatto la loro offerta all’ex Bayern per un anno di contratto a poco più di un milione più bonus e attendono una risposta. Dopo la chiusura brusca del rapporto con la Fiorentina e il mancato rinnovo, Ribery ha pazientato due mesi in attesa dell’offerta giusta. La Salernitana ora crede nel colpaccio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.