RIBERY, In 500 oggi per lui: Firenze si mette in fila

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina parla di Franck Ribery e del grande entusiasmo che si è girato attorno a lui, che oggi pomeriggio sarà protagonista di una sessione autografi presso il Fiorentina Store del Duomo di Firenze. Come spiega il giornale per la prima volta la Fiorentina ha dovuto fissare un numero prestabilito di presenze per la sessione autografi di oggi (ovvero 500 persone) perché il rischio era quello di veder paralizzare una città intera attorno al numero 7 viola, diventato in un attimo il passe-partout per i sogni di una tifoseria rimasta ingessata per troppo tempo. Qualcosa di simile era già successo domenica scorsa, più o meno dopo un’ora dalla fine del mese con l’Udinese: qualcuno ha intravisto la sagoma di Ribery al volante e il delirio si è scatenato anche in mezzo alla strada.