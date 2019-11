RIBERY, Grande fatica senza di lui. I dati sono...

"Grande fatica senza Ribery". Questo il titolo che utilizza al suo interno il Corriere dello Sport per descrivere la situazione in casa Fiorentina. Domani il fuoriclasse francese vuole già cominciare ad incidere sul morale dei suoi compagni, ma sarà quando lo rivedremo in campo che darà il contributo più importante: senza di lui i viola in cinque gare hanno vinto soltanto una volta, perso tre e pareggiato una. Verona e Lecce sono avvisate, Franck Ribery è pronto per tornare.