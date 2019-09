RIBERY, E quello scherzo a Commisso: "Strappato"

La Nazione oggi in edicola racconta l'impatto avuto da Franck Ribery sulla Fiorentina, non solo per quanto visto in campo. Il francese è "il calciatore di 36 anni più giovane del mondo", scrive il quotidiano che racconta anche una gag avvenuta con il presidente Rocco Commisso, il giorno del primo allenamento dopo la Juve a bordo campo a seguire la seduta. Ribery ad un certo punto gli si avvicina zoppicando e indica la coscia. Commisso allarmato gli chiede: "Che è successo Franck?". Ribery catastrofico e definitivo: "Strappo". Il tycoon resta qualche secondo senza parole prima che Ribery, con il sorriso gli dica: "Scherzo, presidente". E via con lo sprint insieme a Chiesa, ciao ciao mister president.

Oppure, racconta ancora il quotidiano, chiedere a Oliver Kahn che si prese una cascata d’acqua gelida entrando negli spogliatoi ma perdonò il francese sconfessando la sua fama di uomo burbero.