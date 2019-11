RIBERY, Da ieri è in gruppo ma a Cagliari sarà out

Notizia molto importante quella che viene riferita questa mattina da Il Corriere dello Sport-Stadio: secondo quanto scrive oggi il quotidiano, Franck Ribery - che da un paio di settimane in concomitanza con lo stop “disciplinare” si allenava a ritmo ridotto per un fastidio al ginocchio - da ieri è tornato regolarmente in gruppo. A Cagliari tuttavia non ci sarà, visto che dovrà scontare il terzo e ultimo turno di stop. Il francese non vede l’ora che passi la sosta per riprendersi il posto in squadra.