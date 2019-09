RIBERY, Consigli e super gol: è il direttore d'orchestra

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola dedica spazio anche alla partita di Franck RIbery, al primo gol in maglia viola contro l'Atalanta ieri sera. La classe non ha età, scrive il quotidiano, e finché il francese è rimasto in campo è stato il punto di riferimento della Fiorentina. Dopo un'ora e dieci minuti Montella l'ha dovuto sostituire per preservare la sua condizione fisica, ma la sua assenza nei minuti finali ha pesato e non poco.

L'esperienza si è vista soprattutto in occasione del gol di Chiesa quando, mentre tutti festeggiavano, lui ha riunito i compagni per ragionare su come affrontare il resto della gara. Il gol è il suo punto più alto, nonché la sublimazione dell'intesa con Chiesa che gli ha fornito un assist al bacio. È incredibile come in poche settimane Ribery abbia conquistato tutti. A lui dell'immagine importa poco: vuole solo giocare a calcio.