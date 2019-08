RIBERY-BALOTELLI, La Viola lavora sugli svincolati

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla dei due grandi svincolati di lusso accostati alla Fiorentina: Franck Ribery e Mario Balotelli. La società viola è alla ricerca di un paio di giocatori "da aeroporto", in grado cioè di mobilitare il tifo al loro arrivo. Uno di questi potrebbe essere Suso, l'altro Ribery. Ad ora - scrive la rosea - i numeri non ci sono i numeri per l’operazione. Anche se il cartellino non costa, lo stipendio da versare all’ex Bayern non combacia con i parametri viola. Ma questo non significa che le cose non possano cambiare: la Fiorentina attende. Qualcuno dentro la società viola inoltre ha sempre una mezza idea di provare ad ingaggiare Balotelli, tentando il rilancio. Una cosa è certa: oggi inizia una settimana importante. Pradè e Barone vogliono consegnare un nuovo acquisto, se non due, a Montella prima della gara di Coppa Italia nel weekend.