RIBERY, Al Bayern lo rimpiangono. Rummenigge...

Se il Bayern Monaco non è primo dopo 5 giornate di Bundesliga, scrive il Corriere dello Sport, un po' è anche colpa di Franck Ribery. Philippe Coutinho, grande acquisto dell'estate bavarese, non ha convinto i tifosi e anche se Rummenigge, attuale direttore amministrativo del club, ha confermato il l'orgoglio per l'operazione Coutinho, ha anche detto: "Non è facile sostituire un giocatore come Ribery, che per noi è stato molto importante". E se la scelta di Firenze all'inizio era stata criticata da qualche quotidiano tedesco, sono tutti convinti che la Fiorentina abbia acquistato il suo biglietto vincente.