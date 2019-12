RIBERY, A Monaco lo aspetta il "mago" delle caviglie

Franck Ribery è volato a Monaco, assieme al medico viola Luca Pengue e il fisioterapista Simone Michelassi, per sottoporsi all'intervento chirurgico per l'infortunio alla caviglia occorso contro il Lecce. Come riporta il Corriere Fiorentino, la struttura dove l'attaccante verrà operato si trova per la precisione a Marnau (70 km da Monaco) e ad aspettarlo ci sarà il professor Johannes Gabel, "mago" delle lesioni a piedi e caviglie. L'ospedaleè specializzato anche in riabilitazione: da lì, due mesi fa, è passato anche il difensore del Bayern Lucas Hernandez.