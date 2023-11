REPUBBLICA, Vlahovic-Milenkovic sfida a suon di sms

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Amici nella vita sempre, amici in campo mai". Così Repubblica stamani parla di Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic che si preparano a vivere un nuovo Fiorentina-Juventus da avversari. La loro settimana di avvicinamento è scorsa via come sempre: qualche messaggio, condivisione di sentimenti e stati d’animo sulla vita e non solo sul calcio e qualche sfottò, rigorosamente fantacalcistico.

I due da quando sono arrivati in Italia hanno infatti assorbito la passione per il fantacalcio, si sono spesso sfidati con due squadre diverse in una Lega ma non hanno mostrato nel gioco la stessa vicinanza che hanno fuori dal campo: Vlahovic ha acquistato nella sua squadra Milenkovic, Milenkovic non ha comprato Vlahovic e nemmeno sé stesso. lahovic cercherà il primo gol da ex alla Fiorentina, Milenkovic una gara da difensore d’altri tempi per riprendere il filo con le buone prestazioni interrotto troppo presto quest’anno