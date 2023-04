REPUBBLICA, Viola insegna calcio anche in Europa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

p>Nell'edizione odierna de La Repubblica (Firenze), troviamo come di consueto l'opinione di Giuseppe Calabrese. Ecco di seguito un estratto: "Una prova di forza. Una grande Fiorentina. E il viaggio in Conference diventa un trionfo. Non è ancora fatta, c’è ancora una partita da giocare, ma a questo punto solo la Fiorentina può togliere la semifinale alla Fiorentina. Troppo forte la squadra viola per un Lech volenteroso ma incapace di tenere a freno l’esuberanza dei ragazzi di Italiano. Quattro gol fantastici, per come sono stati costruiti e per come sono stati realizzati. Italiano è riuscito a rivitalizzare un gruppo che qualche mese fa sembrava spento, apatico. In questo momento è la squadra più bella del nostro campionato. E quella con l’orizzonte più ambizioso. Ma sì, non dobbiamo aver paura di pensare che la Fiorentina, questa Fiorentina, possa arrivare in finale sia in Coppa Italia che in Europa. E che possa ancora dire la sua in Serie A. E allora godiamoci questo momento straordinario. La squadra viola ci ha creduto, ha lottato, ha fatto correre il pallone e le idee, ha annichilito i suoi avversari, ha schiantato ogni resistenza. E ha vinto con merito ipotecando il passaggio al prossimo turno. Meritando la possibilità di giocare la semifinale".