Come scrive la Repubblica, la strategia della Fiorentina è quella di creare una base di giocatori giovani da far crescere con attorno giocatori di esperienza. Quest'ultima, se leggermente incrementata, avrebbe fatto comodo contro il Napoli al fine di strappare un risultato positivo. Ora, comunque, la parola d'ordine che rimarrà per tutta la stagione è "pazienza".