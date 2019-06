REPUBBLICA, Veretout & Co.: i guai di Commisso

L'edizione odierna di Repubblica si concentra su quelli che saranno i tanti nodi di mercato che il nuovo staff di Rocco Commisso dovrà affrontare quest'estate. Da Chiesa a Muriel, passando per MI​​​​​​irallas e Veretout e considerando i rientri di Saponara, Eysseric e Thereau, chiunque prenderà in mano le redini del mercato viola avrà discrete gatte da pelare. Veretout, per esempio, ha scelto di lasciare Firenze e la Fiorentina dovrà riuscire a monetizzare al massimo dalla sua cessione: il Napoli è in vantaggio ma ci sono anche Roma (QUI la nostra indiscrezione), Milan, Siviglia, Monaco e Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda Muriel, il 15 giugno scade il diritto di riscatto ed è altamente improbabile che la Fiorentina riesca a trattare con il Siviglia entro quel giorno; anche se il colombiano vuole restare a Firenze, la Viola dovrà cominciare una nuova trattativa con il Siviglia. Mirallas non verrà riscattato dall'Everton.