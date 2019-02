REPUBBLICA, Un pareggio che delude. Come Pjaca

L'analisi della partita tra Fiorentina e Udinese di Repubblica oggi in edicola sottolinea la delusione in casa Viola per il pareggio. Dopo il lampo di coppa, la squadra di Pioli ha forse pagato le 3 partite in tre giorni non riuscendo a portare a casa una vittoria contro una squadra tecnicamente mediocre e con i tifosi in polemica. A Muriel è mancata la consueta lucidità, così come scarico è apparso anche Mirallas. Da Pjaca ci si poteva aspettare di più, anche solo per una questione statistica: azzeccare mezza partita in una stagione può capitare a tutti, non ancora al croato. Il pareggio fa bene psicologicamente, ma in pratica non serve a nessuna delle due squadre: probabilmente contro il Napoli saranno più chiare molte cose della Fiorentina.