REPUBBLICA, Tocca ad Hancko: prove di futuro

A Verona Biraghi è squalificato e toccherà necessariamente ad Hancko, con prove di futuro obbligate dunque. Lo slovacco, secondo quanto scrive La Repubblica, è il vero investimento sui giovani, insieme a Milenkovic, per produrre plusvalenze. Ma il serbo si è dovuto adattare a fare il terzino per poter giocare, Hancko è rimasto chiuso da Biraghi ma il futuro è suo. A Pioli il compito di crescerlo e quando lo ha chiamato in causa il giocatore ha risposto lasciando il segno nella memoria dei tifosi. Controllo palla in corsa e personalità le ha fatte già vedere in quello spezzone, ora ha la grande occasione da titolare. Ed anche Ceccherini domenica potrebbe giocare al posto di Hugo, per un turn over in vista della Coppa Italia.