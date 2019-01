REPUBBLICA, Thereau è diventato il 'Signor No'

Sulle pagine de La Repubblica c'è spazio per le vicende legate a Cyril Thereau, attaccante francese della Fiorentina in uscita da un po' di tempo ma fino ad ora restio ad accettare le offerte arrivate. Da Cagliari a Verona, passando per Empoli e Frosinone, la risposta dell'ex Udinese è sempre stata "No". Per questo il quotidiano lo definisce 'Il Signor No'. Thereau è adesso bloccato in un limbo tra la panchina della Fiorentina e un'ultima avventura con una nuova squadra: entro il 31 gennaio prenderà una decisione sul suo futuro.

