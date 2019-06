REPUBBLICA, Su Montella confronto con Antognoni

Come scrive l'edizione odierna de La Repubblica, le questioni più spinose in casa Fiorentina sono quelle relative al ds e al prossimo allenatore. Vincenzo Montella è legato da un contratto con la squadra viola fino al 2021 ma il suo ritorno non è stato certo positivo. Commisso non vuole prendere decisioni affrettate e avere un quadro completo della situazione, per questo potrebbe confrontarsi con Giancarlo Antognoni che invece l'ambiente viola e la situazione li conosce benissimo. I profili monitorati in casa di sostituzione sono noti: Gattuso, Spalletti e poi possibili sorprese.