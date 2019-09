REPUBBLICA, Sfida al Milan ferito con entusiasmo

Spazio ai temi legati alla sfida di domani sera a San Siro sulle pagine odierne de La Repubblica: come spiega il quotidiano, viola e rossoneri si ritrovano nella parte medio bassa con rispettivamente 5 e 6 punti che però raccontano due situazioni completamente differenti. Perché dopo due sconfitte consecutive, Vincenzo Montella è riuscito a trovare alcune certezze passando dal modulo e dai suoi interpreti che non a caso hanno raccolto cinque punti contro Juventus, Atalanta e Sampdoria. Il ritorno alla vittoria ha contribuito a infondere nel gruppo della Fiorentina quell’entusiasmo e quell’energia necessarie per poter proseguire sul cammino del gioco e dei risultati con maggiore sicurezza. Adesso Montella dovrà ricercare soprattutto la continuità: a Milano, nello stadio che lo ha visto protagonista tra il 2016 e il 2017, conterà dare seguito a quanto visto nelle ultime apparizioni. Anche per questo, molto probabilmente, si affiderà a quei giocatori dei quali non può più fare a meno. Dall’altra parte, invece, il Milan è reduce da due sconfitte consecutive e da uno score in attacco che sta facendo riflettere il tecnico Giampaolo: tre le reti all’attivo, meglio solamente dell’Udinese in terzultima posizione. Che qualcosa non stia girando per il verso giusto, tra i rossoneri, è evidente: tre sconfitte in cinque gare e quel 2-0 nel derby che ha pesato, eccome, sul morale di un ambiente abituato a ben altre ambizioni.