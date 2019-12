REPUBBLICA, Serve una scossa. E Pradè si deve rifare

L'edizione odierna de la Repubblica sottolinea come Rocco Commisso abbia già esperito tutti i cliché del calcio italiano: il riferimento è ai giocatori che chiedono la cessione, il tormentone sul nuovo stadio, il gap con le grandi e... l'esonero di un tecnico fallimentare. Che il presidente viola avrebbe evitato volentieri, ma - si legge - questa Fiorentina ha bisogno di una scossa e, se non si rifarà col mercato di gennaio, anche Pradè rischia di di essere bollato come illusione: il ds dovrà dimostrare che in estate la fretta forzata è stata cattiva consigliera.