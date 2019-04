REPUBBLICA, Rossi cambia gli allenamenti

La Repubblica quest'oggi scrive di come, molto probabilmente, Delio Rossi cambierà gli allenamenti e la preparazione della sua squadra in vista del tour de force che si prospetta nelle prossime tre settimane. Questi accorgimenti in settimana saranno presi per cercare di non sottoporre ad eccessivo stress fisico e mentale una squadra non più abituata a scendere in campo ogni tre giorni. In settimana, neve permettendo, è atteso a Firenze anche Andrea Della Valle.