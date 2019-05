REPUBBLICA, Ribaltone Viola: dall'Europa alla salvezza

L'edizione odierna de La Repubblica apre in prima pagina con un titolo a proposito della situazione della Fiorentina: "Ribaltone viola dal sogno europeo al punto salvezza". Il quotidiano analizza così i numeri del crollo della squadra viola, considerato il fatto che a due giornate dalla fine la salvezza non è ancora matematica. Al Franchi la Viola non vince da cinque mesi (3-1 sull'Empoli il 16 dicembre 2018), il successo in generale non arriva dal 17 febbraio in casa della SPAL e da quel giorno si sono giocate 14 partite raccogliendo 8 sconfitte. Le vittorie nel girone di ritorno sono due: SPAL e Chievo; i punti in stagione 17 in meno rispetto ad un anno fa. E in tempi recenti, solo nel 2001/02 e nel 2004/05 la Fiorentina aveva fatto peggio in campionato.