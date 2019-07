REPUBBLICA, Pradè non convince Drago. Perin...

Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra il manager di Dragowski e Daniele Pradè verso l'ora di pranzo. Secondo quanto scrive il quotidiano La Repubblica sembrerebbe che l'incontro non sia andato benissimo. Il portiere ha anche altre offerte e le sta valutando. Ai viola in alternativa piace Perin che è in uscita dalla Juve dopo il ritorno di Buffon. Questa sarà una delle prime grane per il ds viola Daniele Pradè, che ieri in conferenza stampa ha fatto capire che il portiere polacco con ogni probabilità sarà il titolare della prossima stagione. Un'altra situazione difficile da risolvere sarà quella relativa a Federico Chiesa. Pradè ha annunciato che sarà comunque Commisso a decidere sul futuro del giocatore dopo che le parti si saranno incontrate.