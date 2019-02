REPUBBLICA, Pioli e gli 'invisibili' Pjaca e Gerson

L'edizione odierna de La Repubblica si concentra su due giocatori che lo stesso quotidiano definisce 'gli invisibili': Marko Pjaca e Gerson. Il brasiliano è un giocatore che in pratica non ha, o meglio non è - scrive il quotidiano. Non è interno di centrocampo, non è esterno, non si capisce quale sia il suo ruolo in questa Fiorentina. I viola e la Roma avrebbero un patto verbale di mettersi d'accordo per far proseguire l'avventura del brasiliano in viola, ma si rivedranno per decidere prossimamente per valutare meglio. Situazione per certi aspetti simile è quella relativa a Pjaca, per il quale però è un po' più complessa. Il riscatto fissato a 15 milioni non arriverà mai, tanto che lo stesso Genoa si era messo d'accordo con la Juve per un prezzo minore questo gennaio. Il team di procuratori è molto potente, ma non è bastato a far venire la voglia a Pjaca di lasciare Firenze. Che quindi, per ora, resta nel capoluogo toscano.

