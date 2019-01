REPUBBLICA, Pioli decisivo su Gagliardini. Il prezzo...

Roberto Gagliardini è il nome scelto dalla Fiorentina per rafforzare il proprio centrocampo. Come scrive stamani la Repubblica, decisivo in tal senso il gradimento di mister Pioli e il suo ottimo rapporto col giocatore, da lui allenato ai tempi dell’Inter. Il prezzo del giocatore - si legge - si aggira attorno ai 15 milioni di euro, quello che i nerazzurri vorrebbero fosse l’obbligo di riscatto dell’eventuale prestito e non il diritto come proposto dai viola.