REPUBBLICA, Oltre Montella attesi segnali da Pradè

Nell'edizione odierna di Repubblica - Firenze, troviamo un editoriale a firma Benedetto Ferrara. Il quale sottolinea come Rocco Commisso, dopo il tempo dell'allegria e dei canti, sta facendo i conti con i primi problemi di casa Fiorentina. Normale, si legge, che il presidente non abbia preso decisioni drastiche e dettate dagli impulsi, ed ha scelto di tenere al suo posto Montella per due motivi: la prima è che, in caso di esonero, è meglio aspettare la sosta; la seconda, invece, è più una questione di mancanza di alternative, visto che ad ora servirebbe un tecnico disposto a guidare una squadra modesta per soli sei mesi, prima di far spazio a qualcuno più d'impatto, su tutti Emery o Spalletti. L'autore dell'articolo, però, sottolinea come le colpe non siano tutte da attribuire all'allenatore, e guarda anche in direzione di Pradè: il ds ha costruito una squadra alla meglio, chiamato anche lui a fare meglio già a gennaio, attingendo a piene mani da un mercato nel quale però sono da evitare nuove scommesse stile Ghezzal e Boateng, giusto per citarne due.

Leggi anche: URGONO RISPOSTE... ANCHE DAL MERCATO