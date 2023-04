REPUBBLICA, Oltre la Cremonese per scrivere la storia

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come scritto da Repubblica il Franchi è pronto per vivere una notte che potrebbe spedire di nuovo la Fiorentina in finale di Coppa Italia. Commisso è tornato ieri a Firenze con un volo dagli Stati Uniti per poter assistere a una sfida che mette in palio molto più che un passaggio del turno. C’è il sogno di poter alzare un trofeo ventidue anni dopo quello conquistato nella doppia finale col Parma nel 2001. Contro la Cremonese, battuta 2-0 in trasferta con le reti di Cabral e Gonzalez, la Fiorentina è chiamata anche a non ripetere gli errori che hanno determinato le ultime due sconfitte di fila tra Conference e campionato. Stasera non ci sarà il tutto esaurito e la Curva Ferrovia rimarrà chiusa. Gli appelli del club e della tifoseria, anche con striscioni sparsi per la città con un richiamo a riempire il Franchi, hanno comunque sortito l’effetto sperato. Sono attesi infatti circa 30 mila spettatori e non era scontato fino a qualche giorno fa. Occhio alla Cremonese, però, coi viola che potranno affidarsi a Gonzalez ( pienamente recuperato) mentre saranno da valutare sia Ikonè che Brekalo. Nel 4- 2- 3- 1 spazio a Milenkovic e Igor in difesa con Amrabat e Castrovilli nel mezzo e Barak e Sottil a completare il tridente alle spalle di Cabral.