REPUBBLICA, Nico Gonzalez ha superato la prova del "10"

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Nico Gonzalez supera la prova del 10", scrive stamani Repubblica che parla della prestazione di uno dei giocatori più attesi della stagione della Fiorentina. Corsa, strappi, guizzi, classe. In poche parole: Nicolas Gonzalez. L’ultimo a tornare dalle vacanze, insieme ad Amrabat, ma regolarmente in campo, sulla destra nel tridente a sostegno di Nzola, all’esordio in campionato contro il Genoa.

A gennaio i viola hanno respinto al mittente offerte pesanti provenienti dalla Premier League. E anche in questa sessione di mercato, nonostante alcuni interessamenti e decine di milioni che sono ballati sulla testa di Gonzalez, la Fiorentina ha fatto muro. Nico non si vende. Anzi. Un argentino con la dieci della Fiorentina. Il massimo, sia per il giocatore che la indossa che per i tifosi viola da sempre legati in maniera indissolubile all’Albiceleste e al fascino dei loro talenti.