REPUBBLICA, Montella va avanti ma serve la vittoria

Spazio all'analisi del momento della Fiorentina alla luce della parole di Vincenzo Montella in sala stampa sulle pagine odierne de La Repubblica: come scrive il quotidiano, il primo esame (Cittadella) è stato superato eppure Montella sa bene che ogni gara è una storia a parte. Ogni partita rappresenta una verifica, specie in questo momento: per la sua Fiorentina quella di Torino sarà una trasferta difficile. Non solo perché i viola sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato e dovranno fare a meno di Ribery. Ma anche e soprattutto perché se quella col Cittadella era una pratica da risolvere senza problemi, quella contro la formazione di Mazzarri è ben altra cosa. In palio la possibilità di tornare a vincere come non accade da quattro gare: un pareggio e tre sconfitte che hanno messo in discussione la permanenza di Montella sulla panchina della Fiorentina. L’intervento di Commisso ha stoppato le voci di un esonero e rasserenato l’ambiente. La vittoria col Cittadella, poi, ha fatto il resto ma è solo il primo passo.