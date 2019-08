REPUBBLICA, Montella II: la malizia al potere

Spazio alla nuova Fiorentina che sta nascendo sulle pagine odierne de La Repubblica: come sottolinea il quotidiano (che titola "Montella II, la malizia al potere"), la Viola che sta prendendo le mosse potrà contare sulla cattiveria sportiva di giocatori come Boateng e Pulgar, profili fortemente voluti non solo per le loro caratteristiche tecniche ma anche per il temperamento dentro il campo e nello spogliatoio. Non è un caso che prima di loro, la Fiorentina avesse sondato anche il terreno per giocatori come Nainggonan e De Rossi. E non è nemmeno del tutto tramontata la pista che potrebbe portare a Mario Balotelli...