REPUBBLICA, Le armi in più del laboratorio viola

L'edizione odierna di Repubblica parla dell'efficienza offensiva della Fiorentina sui calci piazzati. Contro l'Udinese c'è stata l'ultima riprova: ogni corner o calcio di punizione battuto da Pulgar è stato un potenziale pericolo. Ad oggi sono 7 i gol realizzati da palla inattiva, su 12 totali: 3 rigori di Pulgar, un cecchino, e quattro reti da cross calibrati da palla ferma.

A beneficiarne sono stati soprattutto Milenkovic (2 reti) e Pezzella (1 rete) che hanno aiutato la squadra di Montella a risolvere gare non semplici. Soltanto Inter, Torino e Cagliari hanno fatto meglio dei viola di testa, mentre la Fiorentina è quarta per numero di angoli guadagnati. Tutto merito dell'assistente di Montella Giuseppe Irrera, che anche se non è uno specialista sta dando le indicazioni giuste per far sì che ogni calcio da fermo sia un pericolo.

