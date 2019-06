REPUBBLICA, La Viola 2.0 nasce a Times Square

Anche l'edizione odierna de La Repubblica questa mattina si concentra sulla conferma di Montella alla Fiorentina, arrivata ieri a New York da parte di Rocco Commisso: "Commisso e Montella, la nuova Fiorentina nasce a Times Square" è il titolo scelto dal quotidiano che sottolinea come l'allenatore sia stato confermato in un clima di incontenibile entusiasmo nella Grande Mela prima di una cena tutta toscana in un noto ristornare della zona Tribeca. Spettacolare l'annuncio nel maxischermo del Nasdaq.