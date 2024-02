REPUBBLICA, La settimana più complicata. Sta ai leader

FirenzeViola.it

Nella settimana più complicata per Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina, dopo il ribaltone di Lecce il tecnico punta sui suoi leader. Sui trascinatori del gruppo, dentro e fuori lo spogliatoio. A scriverlo è l'edizione di Firenze di Repubblica, che sottolinea come dalle ambizioni Champions di un mese fa si sia passati al ritrovarsi fuori dalla zona Europa. Italiano si affida ai suoi leader, anche se non è chiaro se tutti saranno schierabili fin dall’inizio. Il pensiero corre anche alla gara di mercoledì, nel cruciale recupero di campionato a Bologna, con la gestione delle due sfide ravvicinate. Il tecnico viola chiede una reazione ai suoi giocatori.