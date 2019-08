REPUBBLICA, La prima della proprietà USA al Franchi

Come scrive l'edizione odierna di Repubblica, la partita che la Fiorentina giocherà questa sera contro il Galatasary sarà la prima allo stadio Franchi della nuova proprietà di Rocco Commisso. Una partita che servirà a Montella per rodare la squadra anche e soprattutto in vista del primo impegno ufficiale della squadra viola, tra una settimana al Franchi per la Coppa Italia. Per questo sono previsti esperimenti ma non troppi: la formazione che scenderà questa sera in campo dovrebbe assomigliare a quella che verrà scelta in Coppa.