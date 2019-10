REPUBBLICA, La minaccia Campi ha attivato Nardella

Pezzo di approfondimento sulle pagine di Repubblica, edizione fiorentina. Tema centrale, ovviamente, l'annuncio dato ieri da Nardella: il sindaco si è impegnato a vendere una sostanziosa fetta dell'area Mercafir, ed ha lanciato il bando pubblico per gennaio. Una svolta, ma anche una scommessa, si legge tra le righe: da capire se i tempi saranno così fast come chiede Commisso (Campi, per esempio, prospetta 36-40 mesi contro i 48 di Firenze), e anche il fattore costi. Una stima sarà eseguita nei prossimi 60 giorni, ma il valore - si legge - non sarà inferiore a 20-25 milioni di euro. Il sindaco dice che non è stata l'accelerata data da Campi Bisenzio a portarlo a questo, anche se l'autore individua proprio in quello come motivo principale della mezz'ora ritagliata da Nardella all'interno di una densa giornata istituzionale. Da Campi dicono che "gli serviranno 6-7 anni almeno". Il quotidiano, però, evidenzia la vera e primaria insidia: i grossisti, come reagiranno?

