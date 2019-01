REPUBBLICA, L'ultimo doppio passo per Genova

Si parla di Marko Pjaca e della sua sempre più probabile partenza in direzione Genova sulle pagine di oggi de La Repubblica: "Pjaca, l'ultimo doppio passo. Prandelli ora lo aspetta" è il titolo scelto a tutta pagina per riassumere quello che è il momento del croato, definito come il "buco nero dell'universo viola", senza più sorrisi e motivazioni. L'avventura di Firenze - voluta così fortemente in estate - è finita nel peggiore dei modi visto che l'esterno è progressivamente passato da titolare inamovibile (in qualità anche di detentore della mitica maglia numero 10) a riserva fino poi a scarto della panchina (in questo momento Pioli gli preferisce addirittura Mirallas). Ecco perché la pista che porta a Genova sembra la più percorribile ma per raggiungerla serve ancora il suo sì.