REPUBBLICA, L'audio misterioso e i mancati saluti

Nei minuti in cui Cesare Prandelli affidava alla Fiorentina la lettera nella quale spiegava il suo addio, tra tifosi e addetti ai lavori ha cominciato a circolare un misterioso messaggio vocale nel quale un anonimo smentiva la ricostruzione ufficiale. Lo riporta Repubblica, spiegando che nell'audio di 34 secondi si dice che l'ormai ex tecnico avrebbe litigato con Amrabat e che la squadra si sarebbe schierata col centrocampista, isolando Prandelli. Una ricostruzione che comunque non ha mai trovato conferma, scrive il quotidiano sottolineando come siano comunque segnali di come la piazza percepisca il momento, di come si viva una determinata situazione, scrive il quotidiano. Ci sono poi segnali che possono essere indizi, come il messaggio di Vlahovic indirizzato a Prandelli. "Non dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me. E non smetterò mai di ringraziarti. In bocca al lupo per tutto" , ha scritto l’attaccante serbo dal ritiro della nazionale con la quale ha poi segnato ieri sera. L’unico giocatore della Fiorentina, valorizzato ed esploso sotto al gestione di Prandelli, che poche ore dopo la lettera di addio, pubblicamente e tramite social, ha voluto salutare l’allenatore.