REPUBBLICA, Kayode colpisce, Arthur protagonista

© foto di Giacomo Morini

L'edizione odierna di Repubblica parla di uno show messo in campo dalla Fiorentina contro il Genoa. "Subito tre firme d’autore da tre leader di un gruppo arrivato al terzo anno con Vincenzo Italiano alla sua guida: apre il capitano Biraghi, con un destro perfetto all’angolino alto festeggiato con la camminata in stile pugile McGregor, raddoppia Bonaventura che arriva prima di tutti sulla respinta del portiere Martinez su tiro insidioso di Gonzalez dal limite, e rifinisce lo stesso argentino con una torsione di testa in volo su angolo calibrato di Biraghi", scrive il quotidiano.

Arthur è grande protagonista a centrocampo, Kayode colpisce nell'esordio assoluto, poi Bonaventura ed un'altra prestazione totale.