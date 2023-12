REPUBBLICA, Italiano punta De Sisti a quota 150 punti

FirenzeViola.it

Contro il Torino, la Fiorentina si gioca un bel pezzo di continuità: sono sette i risultati utili di fila tra campionato, Coppa Italia e Conference. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica aggiungendo che al Franchi sono attesi circa 30 mila spettatori, per una gara che significherebbe molto anche per il tecnico viola: con un successo arriverebbe a quota 150. Come i punti conquistati in campionato da allenatore della Fiorentina, raggiungendo così Giancarlo De Sisti nella classifica dei tecnici più vincenti nella storia viola. Un traguardo davvero prestigioso per un allenatore che ha messo molto del suo talento in questo anno solare dei record.