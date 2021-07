REPUBBLICA, Italiano è il leader viola: le sue frasi

La Repubblica oggi in edicola sottolinea come il vero leader della Fiorentina sia Vincenzo Italiano. Un mister al centro del progetto, inserito alla grande e voglioso di stupire che utilizza il duplice canale allenatore-motivatore per i suoi primi giorni di allenamento. Capita soprattutto di vederlo parlare con i giocatori usando un po’ di bastone e un po’ di carota. Come quando ha chiamato Milenkovic in mezzo al gruppo strappando un sorriso a un giocatore introverso o ha ripreso la retroguardia con un amaro "questo movimento no eh, ci ho preso gol con l’Inter lo scorso anno". O come quando ha catechizzato Callejon dicendogli "le stagioni sono fatte di alti e bassi occorre insistere", a fine di un esercizio. Oppure quando ha strigliato i più “anziani” durante uno schema offensivo dicendo chiaramente "gente come voi che ha migliaia di partite in Serie A non può sbagliare questi passaggi»". Un martello in ogni dettaglio, insomma.