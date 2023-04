REPUBBLICA, Italiano: "Basta cali di concentrazione"

FirenzeViola.it

Nell'edizione odierna il quotidiano La Repubblica dedica uno spazio alla partita di ieri tra Fiorentina e Monza. La viola parte subito bene portandosi in vantaggio con Kouame e raddoppiando dopo pochi minuti con Saponara. Dopo il doppio vantaggio (come già accaduto nel corso della stagione) però la concentrazione cala e il Monza ribalta la partita, che finirà 3-2 per la squadra di Palladino. Vincenzo Italiano nel post partita si rammarica, affermando che non è possibile abbassare la guardia, sennò la squadra diventa vulnerabile. Non è la prima volta però che la Fiorentina molla la presa dopo un vantaggio: dopo lo 0-4 in Portogallo contro il Braga, infatti, i viola, nella gara di ritorno, sono andati in svantaggio per 0-2 nel primo tempo, oppure la rimonta quasi completata dal Lech Poznan dopo l'1-4 in Polonia a favore della viola e infine anche il Monza. Il tecnico viola conclude dicendo: "Non abbiamo approfittato di un turno che poteva essere a nostro favore in classifica. E invece abbiamo riconsegnato al Monza una gara che loro ci avevano servito su un vassoio. Non ci possiamo permettere cali di concentrazione".