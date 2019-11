REPUBBLICA, Il tecnico confuso e il giocatore infelice

Sulle pagine dell'edizione fiorentina di Repubblica, si trova un editoriale a firma di Benedetto Ferrara. L'autore racconta il caso Chiesa con due figure opposte: da una parte c'è un allenatore confuso, dall'altra un attaccante scontento. Eliminare la parte del "non detto" è tutto, visto che le cose sono piuttosto chiare, e che di mezzo c'è la Fiorentina. Non solo però le colpe del tecnico, soprattutto su certe falle del gioco, ma anche quelle della società, viste alcune eredità imbarazzanti come quelle di Cristoforo, Dabo ed Eysseric. E poi c'è Pedro... O meglio, ci sarebbe, anche se al tecnico non tange granché. Ma per prima cosa, ora che tornerà a Firenze, Rocco Commisso deve trovare il modo di parlare con suo padre Enrico, anche perché gennaio è alle porte e ritrovare l'entusiasmo, in realtà, non sembra proprio una missione così impossibile.