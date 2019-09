REPUBBLICA, Il fattore R per battere la Juventus

L'edizione odierna de La Repubblica questa mattina dedica spazio ai temi in casa viola in vista dell'attesissima sfida di sabato contro la Juventus: come spiega il quotidiano, nonostante i pronostici siano tutti per i bianco neri, nonostante i viola non riescano a vincere dal gennaio 2017, ci sarà il fattore “R” a fare la differenza. Quello di Rocco Commisso, alla sua prima super sfida da proprietario della Fiorentina. Il presiedente sarà in tribuna, di ritorno dagli Stati Uniti. Sarà una gara particolare anche e soprattutto per Vincenzo Montella. Il tecnico viola, reduce dalle prime due sconfitte consecutive in campionato, si gioca molto contro i bianconeri. Stavolta Montella non potrà sbagliare l’approccio. Al di là del risultato, conterà soprattutto rivedere una Fiorentina brillante, lucida e concreta. Ci saranno Chiesa e Ribery per la prima volta insieme dal primo minuto. La voglia di conquistare i primi punti in campionato, quella di respingere le prime nuvole scure che si addensano sopra la sua testa. La ricerca di quella scintilla che possa finalmente accendere la stagione dopo due prove a metà tra l’incoraggiante e il deludente.