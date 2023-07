REPUBBLICA, I tre acquisti e la 'regola' di Italiano

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Repubblica analizza i tre nuovi acquisti della Fiorentina sottolineando come rispondano tutti all'esigenza di 'multitasking' che si aspetta Italiano da un giocatore. Il tecnico viola è pronto a ripresentare anche nel campionato 2023-2024 una Fiorentina flessibile, camaleontica, in grado di oscillare dal 4-2-3-1 al 4-3-3 con grande naturalezza. E in questo senso anche gli acquisti finora fatti e gli obiettivi cercati andranno in questa direzione. Parisi è stato preso come alternativa e co titolare di Biraghi, ma offrirà alla Fiorentina un’interpretazione diversa, più dinamica, più veloce del ruolo di terzino.

Arthur poi a centrocampo può ricoprire più ruoli in più sistemi di gioco: in un centrocampo a due è il giocatore chiamato a dare tecnica e equilibrio, se la squadra dovesse optare per il 4- 3- 3 sarebbe il classico vertice basso capace di smistare gioco e unire le due fasi. Sabiri in attacco, infine, è un vero e proprio jolly e l'ha già dimostrato nelle prime partite.